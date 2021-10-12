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Украина и ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе

12 октября 2021, 12:55

Украина и ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с Европейским Союзом заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

Зеленский напомнил, что у него вчера был разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он также отметил, что одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны.

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — сказал Зеленский на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

Также Зеленский отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении РФ, но «необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно».

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