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Поставки газа в Украину и через нее – о чем Зеленский говорил с Еврокомиссией

12 октября 2021, 14:06

Поставки газа в Украину и через нее – о чем Зеленский говорил с Еврокомиссией

Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Другая тема, в которой мы поддерживаем Украину полностью - это энергетическая безопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины», – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина-ЕС.

Она заверила, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, что включает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

«И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища», – добавила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина остается и должна оставаться надежной транзитной страной.

Она отметила, что лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость, а именно энергоэффективность.

«Если мы будем успешными в этом, Украине более не понадобится импортировать никакой газ. Она будет независимой и самостоятельной», – пояснила фон дер Ляйен.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что страна начнет внедрять программу энергосбережения в следующем году. Для реализации этой программы на сегодняшний день необходимо около 300 миллиардов гривен.

При этом, по словам президента, Украине важно сохранить транзит российского газа, чтобы не терять деньги.

«Сохранение энергетической независимости Украины очень важно. В любом случае для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 миллиарда долларов законных никто не хочет. Потому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – заявил Зеленский во время брифинга.

Он также отметил, что обсуждал с президентами Европейского совета и Европейской комиссии возможность применения третьего энергетического пакета санкций относительно «Северного потока – 2».

«Это дискуссия не на один час и не на один день», – добавил президент.

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транзит газа поставки газа
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