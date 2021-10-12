В Донецкой области будут заочно судить еще одного «депутата ДНР»

В Донецкой области будут заочно судить 53-летнего мужчину, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры во вторник.



«Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2018 года по настоящее время обвиняемый, будучи "депутатом народного совета ДНР", принимает участие в массовых мероприятиях оккупационной администрации в Донецкой области по пропаганде среди местных жителей идей так называемой легитимности псевдореспублики», – говорится в сообщении.



В нем отмечается, что так называемый «депутат» проводит активную агитационно-разъяснительную работу по освещению действий официальных властей Украины «как враждебной и неприемлемой».



В прокуратуре не называют имя и фамилию подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.