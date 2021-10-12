В Кремле прокомментировали подготовку к встрече «нормандской четверки»

Дата и сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», – сказал он.



Перспективы проведения саммита в «нормандском формате» на высшем уровне будут ясны после встречи глав МИД, отметил Песков. Он добавил, что работа в рамках «нормандской четверки» продолжается, «хотя похвастаться нечем в плане выполнения ни Минска, ни Парижа».



Повестка возможной встречи президента России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки», которая «очерчена минским комплексом мер», считает Песков.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме видеоконференции разговор относительно подготовки нормандского саммита. В этот же день Макрон и Меркель разговаривали с Путиным.