Гармаш: Россия сорвала заседание подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать вспышку коронавируса в ОРДЛО

Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, чтобы не обсуждать ситуацию с коронавирусом на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом сообщил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.



По его словам, работу гуманитарной рабочей группы ТКГ опять сорвала своим появлением осужденная в Украине за терроризм Майя Пирогова.



«Это нельзя назвать иначе, чем намеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированной Москвой вспышкой смертности от коронавируса», — написал Гармаш в Facebook.