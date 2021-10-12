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На Донбассе боевики один раз открывали огонь в течение дня

12 октября 2021, 17:42

На Донбассе боевики один раз открывали огонь в течение дня

С начала суток 12 октября незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи поселка Зайцево на Донетчине боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных нет.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — добавили в штабе.

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