На Донбассе боевики один раз открывали огонь в течение дня

С начала суток 12 октября незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи поселка Зайцево на Донетчине боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.



Потерь среди украинских военных нет.



«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — добавили в штабе.