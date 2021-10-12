«ДНР» сообщила, что ожидает очередной российский «гумконвой»

«Гуманитарный конвой» из России прибудет в подконтрольный группировке «ДНР» Донецк 14 октября. Об этом сообщило «министерство здравоохранения ДНР».



Как отмечается, очередной российский «гумконвой» доставит дорогостоящее крупногабаритное медицинское оборудование.



«Минздрав ожидает также груз с лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Общий вес груза — более 100 тонн», — говорится в сообщении.



При этом в «минздраве» не уточняют, будет ли в составе груза вакцина от коронавируса или препараты для лечения ковидных больных, которыми сейчас переполнены больницы в ОРДО.

На днях «министерство здравоохранения» группировки «ДНР» охарактеризовало ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в отдельных районах Донецкой области «как крайне напряженную».



За время конфликта на Донбассе это 103-й «гумконвой» из России. В предыдущий раз российский «гуманитарный конвой» приезжал в Донецк и Луганск 12 августа 2021 года.



Украина осуждает отправку российских «гуманитарных конвоев», указывая на нарушение международных норм и национального законодательства.



В целом с 2020 года Россия уменьшила количество «гумконвоев» на Донбасс. Вместе с тем гуманитарную помощь в Донецк и Луганск регулярно продолжают отправлять Международный комитет Красного креста и ООН. Грузовики этих международных организаций следуют с подконтрольной Украине территории через КПВВ.