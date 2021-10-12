По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 607 заболевших и 36 летальных случаев. С начала пандемии известно о 109 673 случаях ковида, из которых 95 920 пациентов выздоровели, 2788 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявили 739 новых случаев коронавируса, 95 человек умерли от осложнений. Всего в группировке "ДНР"подтверждают 72 314 случаев COVID-19: 56 109 пациентов выздоровели, а 5 481 — умерли.



В Луганской области без учета отдельных районов (ОРЛО) зафиксировали 548 случаев заражения, 18 человек умерли. Всего — 38 534 заболевших: 29 563 пациента выздоровели, а 1 216 — умерли.



В ОРЛО заявили о 60 смертях вследствие COVID-19. О новых заболевших не сообщается. Всего в группировке «ЛНР» признают 14 989 случаев коронавируса: 11 164 пациента выздоровели, а 1 660 — умерли. «ЛНР» из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом ужесточила карантинные ограничения. Они вступят в силу с 13 октября.



Политика



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с Европейским Союзом заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.



Украина и Европейский Союз призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в тексте совместного заявления по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.



Зеленский призвал Европейский Союз наложить санкции на всех, кто попринимал участие в организации выборов в Госдуму России на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму.



Кремль говорит, что дата и сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены.



Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, чтобы не обсуждать ситуацию с коронавирусом на неподконтрольных территориях Донбасса, заявил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Делегация РФ вновь пригласила на заседание осужденную в Украине за терроризм участницу «ДНР» Майю Пирогову.



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