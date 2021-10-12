В ОРДЛО доставили еще почти 40 тонн гуманитарной помощи Красного Креста

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей доставили очередной гуманитарный груз, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Сегодня, 12 октября 2021 года, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 39,17 тонн», — говорится в сообщении.



Помощь передана от государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.



Гуманитарный груз отправили через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.

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