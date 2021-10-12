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На Донетчине стартовал отопительный сезон

12 октября 2021, 22:37

На Донетчине стартовал отопительный сезон

В Донецкой области начался отопительный сезон. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, уже запустили 56 котельных, которые отапливают 15 больниц, 27 школ, 47 детских садов и 473 жилых дома.

Он напомнил, что тарифы для населения останутся на уровне тарифов прошлогоднего отопительного сезона. Цена на газ для населения установлена на уровне 7,42 грн, по такой цене «Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующего компаниям. Газ для социальной сферы (школы, больницы и т.д.) стоит 16,8 грн с учетом НДС и тарифом на транспортировку.

«Кроме того, газоснабжающей компанией "НАК "Нафтогаз Украины" упрощена система закупки газа для объектов социальной сферы (школы, садики, больницы). Закупка теперь возможна путем заключения прямых договоров по цене, которая рекомендована меморандумом, который по инициативе президента Украины был заключен между Кабинетом министров Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и местными громадами на прошлом заседании Конгресса местных и региональных властей», — написал Кириленко на своей Facebook-странице.

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