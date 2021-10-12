Донецкая область остается в «оранжевой» зоне карантина — Кириленко

Донетчина пока остается в «оранжевой» зоне эпидемической опасности. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



«В течение трех дней в Украине и в Донецкой области в частности наблюдается обострение ситуации с заболеваемостью COVID-19. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 8 832 новых случая, в том числе в Донецкой области — 607 случаев», — подчеркнул глава ОГА.



По его словам, всего с момента введения карантина на территории области установлено 109 673 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни, 2 788 из них завершились летальным исходом.



«Медицинская система Донетчины еще имеет определенный запас прочности для развертывания новых коек, и ситуация в настоящее время полностью контролируется», — добавил Кириленко.



Он также призвал жителей области соблюдать правила личной безопасности и делать прививки от коронавируса.