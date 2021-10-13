Более 16 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 12 октября, в Украине выявили 16 309 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4 313 случав больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 6 462 пациента, а 471 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 578 394 человека. Из них выздоровели 2 304 361 пациент, а умерли 59 523 человека.



За минувшие сутки 152 703 человека вакцинировались от коронавируса. В частности, первую дозу получили 79 515 человек, а полностью иммунизированы — 73 188 человека.



С начала прививочной кампании в Украине привито 7 688 564 человека, из них получили первую дозу — 7 688 562 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 271 274 человека. Всего в Украине сделано 13 959 836 прививок.