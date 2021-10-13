ООС: Шесть обстрелов на Донбассе за вторник

Во вторник, 12 октября, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. С начала суток нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В частности, у Зайцево боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Крымского незаконные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских военных у Красногоровки и Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.



Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



В свою очередь незаконные вооруженные формирования сообщили об обстреле трех населенных пунктов: Ленинского, Широкой Балки и Александровки. В Заявлении боевиков упоминается то же оружие – стрелковое и минометное.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 11 октября 2021-го зафиксировала не менее 63 72 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.