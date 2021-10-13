Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сын экс-спикера Рады Рыбак заявил о краже крупной суммы, которую прятал в потолке дома

13 октября 2021, 09:45

Сын экс-спикера Рады Рыбак заявил о краже крупной суммы, которую прятал в потолке дома

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и сын экс-спикера Рады Александр Рыбак заявил, что у него украли два миллиона долларов, которые он прятал в потолке дома с 2014 года. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина подозревает в краже бывшего дворецкого и охранника дома. В свою очередь, адвокаты обвиняемых считают, что денег у Рыбака не было, ведь их не было в декларации чиновника.

По версии экс-чиновника, в апреле 2014 года, а именно в начале российской агрессии, он вместе с женой продали какую-то недвижимость, а наличные, которые получили, решили замуровать в потолок домика для гостей. Чтобы не привлекать внимание, они отправили весь персонал на выходные, а сами вызвали штукатуров. Рабочие нсначла сделали дыры в потолке, затем засунули туда два пакета черного цвета. В одном лежало девятьсот тысяч долларов, в другом миллион сто.

Исчезновение обнаружили в 2016 году. Адвокат дворецкого говорит, что потерпевшие два года не обращались в полицию, а когда обратились, то заявление подали следователям из соседнего района. Ве события происходили на территории элитного поселка Конча-Заспа, а заявление было написано в городе Ирпень.

О нестыковке следствия говорит и адвокат охранника. По словам адвоката, ему угрожали полицейские.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что приобретенное их клиентами после инцидента имущество, которое следствие считает доказательствами по делу — намного дешевле и они могли себе его позволить.

Журналисты ТСН говорят, что попытались пообщаться напрямую с семьей Рыбака. Но пока ждали владельца, к съемочной группе приехала полиция, которая сообщила, что владелец дома не желает разговаривать с журналистами.

Следующее судебное заседание назначено на 19 октября. Полиция не комментирует дело. Оба обвиняемых на свободе. Меры предосторожности к ним не применяли.

Александр Рыбак в 2010-2014 гг. был председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, которая была расформирована в сентябре 2021 года. Чиновник — родом из Донецка. Его отец, Владимир Рыбак, был председателем Верховной Рады в 2012-2014 годах.

Еще по теме

Люди
Александр Рыбак
Прочее
Кража

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
«ЛНР»: Еще 411 заболевших и 48 умерших от ковида за сутки
09:05
Ограничение работы КПВВ «Станица Луганская» не связано с ковидом — правозащитники
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 октября
20:21
«ДНР» сообщила, что ожидает очередной российский «гумконвой»
19:40
«ЛНР» усилила карантин. Закроют рестораны, клубы, спортзалы, школьники уйдут на каникулы
12:01
На неподконтрольной Донетчине – более 700 новых случаев ковида
10:56
Пасечник отверг возможность полного объединения «ЛНР» и «ДНР»
10:13
В Донецке ночью горела тяговая подстанция, был взрыв
09:55
Юрченко пообещал открыть банк для «ДНР» и «ЛНР»
09:28
«ЛНР» зафиксировала 60 новых смертей от коронавируса
08:55
«ДНР»: В Макеевке ложно «заминировали» школу
08:52
МинВОТ — о блокировке КППВ «Станица Луганская»: Людей лишили доступа к украинским выплатам
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 октября
21:07
Захваченные «Л-ДНР» заводы передали новой компании Юрченко
14:10
«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»
все новости
10:45
«ЛНР»: Еще 411 заболевших и 48 умерших от ковида за сутки
09:53
В Украине объявили досрочные школьные каникулы
09:45
Сын экс-спикера Рады Рыбак заявил о краже крупной суммы, которую прятал в потолке дома
09:23
Ковид в Донецкой области: Снова почти тысяча заболевших в сутки
09:05
Ограничение работы КПВВ «Станица Луганская» не связано с ковидом — правозащитники
09:00
ООС: Шесть обстрелов на Донбассе за вторник
08:07
Более 16 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:49
Донецкая область остается в «оранжевой» зоне карантина — Кириленко
22:37
На Донетчине стартовал отопительный сезон
22:05
В ОРДЛО доставили еще почти 40 тонн гуманитарной помощи Красного Креста
21:44
Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о поставках угля из ОРДЛО
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 октября
20:59
«Газа достаточно»: У Зеленского объяснили, почему регионы объявляют режим ЧС
20:21
«ДНР» сообщила, что ожидает очередной российский «гумконвой»
19:40
«ЛНР» усилила карантин. Закроют рестораны, клубы, спортзалы, школьники уйдут на каникулы
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
10 октября, 22:10
Что происходит с ценами на продукты: Украина, Россия, ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
09 октября, 21:00
«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал
08 октября, 00:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция