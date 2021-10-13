Сын экс-спикера Рады Рыбак заявил о краже крупной суммы, которую прятал в потолке дома

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и сын экс-спикера Рады Александр Рыбак заявил, что у него украли два миллиона долларов, которые он прятал в потолке дома с 2014 года. Об этом говорится в сюжете ТСН.



Мужчина подозревает в краже бывшего дворецкого и охранника дома. В свою очередь, адвокаты обвиняемых считают, что денег у Рыбака не было, ведь их не было в декларации чиновника.



По версии экс-чиновника, в апреле 2014 года, а именно в начале российской агрессии, он вместе с женой продали какую-то недвижимость, а наличные, которые получили, решили замуровать в потолок домика для гостей. Чтобы не привлекать внимание, они отправили весь персонал на выходные, а сами вызвали штукатуров. Рабочие нсначла сделали дыры в потолке, затем засунули туда два пакета черного цвета. В одном лежало девятьсот тысяч долларов, в другом миллион сто.



Исчезновение обнаружили в 2016 году. Адвокат дворецкого говорит, что потерпевшие два года не обращались в полицию, а когда обратились, то заявление подали следователям из соседнего района. Ве события происходили на территории элитного поселка Конча-Заспа, а заявление было написано в городе Ирпень.



О нестыковке следствия говорит и адвокат охранника. По словам адвоката, ему угрожали полицейские.



Адвокаты обвиняемых утверждают, что приобретенное их клиентами после инцидента имущество, которое следствие считает доказательствами по делу — намного дешевле и они могли себе его позволить.



Журналисты ТСН говорят, что попытались пообщаться напрямую с семьей Рыбака. Но пока ждали владельца, к съемочной группе приехала полиция, которая сообщила, что владелец дома не желает разговаривать с журналистами.



Следующее судебное заседание назначено на 19 октября. Полиция не комментирует дело. Оба обвиняемых на свободе. Меры предосторожности к ним не применяли.



Александр Рыбак в 2010-2014 гг. был председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, которая была расформирована в сентябре 2021 года. Чиновник — родом из Донецка. Его отец, Владимир Рыбак, был председателем Верховной Рады в 2012-2014 годах.