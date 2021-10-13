«ЛНР»: Еще 411 заболевших и 48 умерших от ковида

За минувшие сутки, 12 октября, в отдельных районах Луганской области выявили 411 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 97 человек выздоровели, а 48 — умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там подтвердили 15 400 заболевших COVID-19. Из них 11 261 пациент выздоровели, а 1 708 человек скончались.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

С 13 октября «ЛНР» ужесточила карантинные ограничения. В частности, запрещены массовые мероприятия, закроют клубы, спортзалы, а школьники уйдут на каникулы. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос.