«ДНР» выявила более тысячи заболевших ковидом за сутки. 97 человек умерли

За прошедшие сутки, 12 октября, в отдельных районах Донецкой области выявили 1 005 случаев коронавируса. Кроме того, 366 человек выздоровели, а 97 — умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время исследований там подтверждают 73 319 заболевших ковидом. Из них 56475 пациентов выздоровели, а 5 578 человек умерли.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Продолжают болеть 11 266 пациентов.



Кроме того, за сутки выявили 387 заалевших пневмониями. Из них госпитализировано 172 человека. Всего на лечении находится 3 908 пациентов с пневмониями, из них 1417 на кислородной поддержке (+125 за сутки).



Ранее «Минздрав ДНР» охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом «как крайне напряженную».

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