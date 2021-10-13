Поклонская улетает послом РФ в Западную Африку

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде. Ранее Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва.



Как пишет ТАСС, Поклонская сообщила, намерена способствовать укреплению отношений России с этой страной. Для этого Поклонская «прошла курсы, обучение, стажировку в МИД».



Отвечая на вопрос, планирует ли она поднимать вопрос признания Республикой Кабо-Верде Крыма частью России, Поклонская ответила: «Для начала нужно приехать вообще в страну, осмотреться. И разные будут вопросы по работе. Я думаю, что и, конечно же, вопрос Крыма всегда остается».



Она добавила, что считает оккупированный украинский полуостров частью России.



Кабо-Верде – небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане.

Ранее так называемая общественная палата при группировке «ДНР» выпустила обращение к главе оккупированного Россией Крыма Сергею Аксенову с просьбой «не выдвигать кандидатуру Натальи Поклонской на выборы в Государственную думу РФ». Поводом для возмущения стало интервью депутата Госдумы Поклонской, которое вышло на телеканале RT в марте. В нем уроженка Луганской области и бывший прокурор Крыма высказалась о Донбассе.