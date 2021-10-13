«ДНР» назвала слухами сообщения о закрытии Харцызска, но блокпосты установлены

Глава администрации Харцызска Виктория Жукова, назначенная группировкой «ДНР», заявила, что город не будут закрывать, как об этом пишут в соцсетях.



Как сообщила Жукова, «по информации, ГАИ легкие шлагбаумы установлены для оперативной деятельности и профилактики», и попросила не сеять панику.



В соцсетях ранее появилась информация о том, что Харцызск на некоторое время станет закрытым с усиленным патрулированием вооруженных людей на границах города.



Харцызск временно находится под контролем незаконных вооруженных формирований «ДНР».