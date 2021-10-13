«Олигарх ДНР» Юрченко не будет баллотироваться в губернаторы Воронежской области

Бизнесмен Евгений Юрченко, который теперь владеет большинством захваченных промышленных предприятий в отдельных районах Донецкой области, заявил, что не собирается баллотироваться на пост губернатора Воронежской области в России. Об этом сообщают СМИ, подконтрольные группировке «ДНР».



В ходе пресс-конференции в Донецке генеральный директор компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) Евгений Юрченко опроверг информацию о том, что якобы претендует занять пост губернатора.



«Это регион, который граничит с Луганской областью. Дорога из воронежской Россоши в луганский Лисичанск для меня привычна и радостна. Но, я не собираюсь баллотироваться на пост губернатора Воронежской области. Я уверен, что нынешний губернатор Александр Викторович Гусев скоро выздоровеет и приступит к исполнению своих обязанностей», — заявил Юрченко.

Россиянин Евгений Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК. Она является преемницей «Внешторгсервиса», который до этого управлял крупнейшими промышленными предприятиями.