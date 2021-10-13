Песков: Москва осуждает арест Медведчука, но помочь не может

В Кремле прокомментировали действия украинских правоохранителей по отношению к народному депутату Украины от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что дело Медведчука – это «политическое сведение счетов».



«Мы с самого начала сказали, что, конечно, все, что происходит с Медведчуком – не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень быстро укреплял свои позиции в стране», – цитируют Пескова «РИА-Новости».



Однако, кроме «осуждения действий украинской власти», в Москве ничем помочь не могут, потому что Медведчук – гражданин Украины.



Накануне Печерский суд отправил нардепа под домашний арест из-за обвинения в государственной измене. Прокуратура требовала содержания под стражей с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Сторона обвинения будет обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года.



11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. 12 мая нардеп прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.



Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения по этому делу в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.