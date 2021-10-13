Генпрокурор: Руководство АП Порошенко играло ключевую роль в угольной схеме Медведчука

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России в Украину через компании с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом она написала в колонке на «Украинской правде».



Генпрокурор сообщает, что правоохранители исследуют более 10 тысяч записей телефонных разговоров: переговоры подозреваемых, представителей России, членов террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», украинских чиновников, а также физических лиц.



По ее словам, «такой богатый массив электронных данных — настоящая оперативная удача».



Судя по записям, пишет Венедиктова, нардеп обсуждал с руководителями государственных органов РФ «вопрос предоставления преференций в поставках угля из России именно при посредничестве тех компаний, где он является бенефициаром или причастен к их деятельности», а также использования зависимости Украины от поставок угля из ОРДЛО «как средства давления для возобновления энергоснабжения в оккупированный Крым в конце 2015 года».



«Неожиданно выяснилось, что к вопросам поставок угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации президента Украины по состоянию на тот период.Следствие и прокуроры имеют данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство Администрации президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти.



Если сопоставить эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий», — пишет генпрокурор.



Венедиктова отмечает, что два недействующих предприятия были использованы в преступной схеме поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины: «Шахта имени К.И. Киселева» из Донецкой области и «Луганскуголь» из Луганской были формально перерегистрированы в Киеве.



Руководителем ГП «Шахта имени К.И. Киселева» был назначен представитель «ДНР» — гражданин, который был близок к одному из подозреваемых, поскольку ранее работал в структурах, связанных с ним.



На должность руководителя ГП «Луганскуголь» боевиками «ЛНР» был предложен гражданин, который через несколько дней после подписания договоров от 16.12.2014 и 15.01.2015 занял должность заместителя «министра» в ОРЛО.



В связи с этим прокуроры изучают более 400 томов материалов уголовных производств, в которых проверялись факты причастности фигурантов уголовного производства к совершению ряда других преступлений.

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года.