Через неделю еще ряд переселенцев узнает результаты конкурса на ипотечное жилье

Через неделю в Киеве состоится следующий отбор победителей на получение льготных ипотечных кредитов в Украине. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



В среду, 20 октября, Государственный фондом содействия молодежному жилищному строительству (Держмолодьжитло) проведет очередной отбор победителей из числа кандидатов на получение кредитов в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».



«Процедура будет осуществлена ​​путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения RandomPicker, предложенная Международным консультантом (IPC GmbH), которая согласована KfW и соответствует требованиям законодательства по защите персональных данных», — напоминают в министерстве.



За отбором будут наблюдать представители Минреинтеграции, Имплементационный консультант и Держмолодьжитло.



По результатам отбора региональные управления Держмолодьжитла не позднее следующего рабочего дня обратятся к победителям, чтобы те предоставили необходимые документы.



Кроме того, список победителей будет опубликован на официальном сайте Держмолодьжитла и его региональных управлений.



Трансляция отбора будет происходить на YouTube-канале Держмолодьжитла.

21 июля Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) определил первых 150 победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. Победители получат кредиты в рамках средств первого транша в общей сумме 5 миллионов евро.



Из 150 победителей второго отбора по программе льготной ипотеки для переселенцев деньги получили или находятся в процессе получения только 53 семьи.