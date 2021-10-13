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На админгранице с Крымом полностью закрывают КПВВ «Чаплинка»

13 октября 2021, 17:54

На админгранице с Крымом полностью закрывают КПВВ «Чаплинка»

Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе с временно оккупированным Крымом с 19 октября прекратит работу. Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины в своем телеграм-канале.

«В соответствии с распоряжением председателя Херсонской областной государственной администрации от 08.10.2021 № 992 "О прекращении функционирования контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка"» с 19 октября 2021 года прекращает свое функционирование КПВВ "Чаплинка"», — говорится в сообщении.

В Офисе омбудсмена рекомендуют пересекающим админграницу с временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополя планировать свои маршруты движения через КПВВ «Каланчак» или «Чонгар».

КПВВ «Чаплинка» был закрыт на ремонт с 7 июня. Предполагалось, что он займет две недели, но работы затянулись. Сроки окончания ремонта неоднократно переносились, последний раз — до 15 сентября.

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