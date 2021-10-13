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Украина отправила в Гаагу материалы о подрыве и минировании мостов на Луганщине

13 октября 2021, 18:20

Украина отправила в Гаагу материалы о подрыве и минировании мостов на Луганщине

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение для Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС), которое касается подрыва и минирования мостов на Донбассе. Документ уже отправлен в Гаагу, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Информационное сообщение для МУС подготовили Луганская и Донецкая областные прокуратуры совместно с Global Rights Compliance LLP («GRC») и Луганским областным правозащитным центром «Альтернатива».

В документе говорится о минировании и подрыве 20 мостов на территории Луганщины: 14 автомобильных, пяти железнодорожных, одного пешеходного.

«Большинство мостов были объектами местной инфраструктуры, используемых гражданским населением для повседневных нужд. Из-за их разрушения было нарушено сообщение между 24 населенными пунктами, заблокированы перемещения людей с временно оккупированной территории, усложнился беспрепятственный проезд экстренных служб первой помощи, транспорта, коммунальных и аварийных служб. В результате нарушены конституционные права около двух миллионов граждан», — пояснили в прокуратуре.

Как отмечается, по всем фактам начаты уголовные производства. В некоторых из них уже установлены подозреваемые, они объявлены в розыск.

Сумма убытков (без учета семи мостов, расположенных на временно оккупированной территории Луганской области) составляет около 95 млн гривен.

«Эти факты могут быть квалифицированы Офисом прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута — умышленное направление нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте», — отметили в прокуратуре.

Луганская областная прокуратура подготовила уже второе информационное сообщение в Офис прокурора МУС по военным преступлениям на Луганщине. Первый кейс содержал данные об обстрелах подконтрольными РФ боевиками гражданских объектов. До 2021 года такие сообщения не направлялись.

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