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ВАКС заочно арестовал сына Януковича

13 октября 2021, 19:13

ВАКС заочно арестовал сына Януковича

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу сына бывшего президента Виктора Януковича Александра. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«13 октября текущего года по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованным прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну президента — беглеца, который совместно с отцом подозревается в незаконном обороту комплекса сооружений государственной резиденции "Межигорье" на территории Вышгородского района в свою пользу, что нанесло государству более 500 млн гривен убытков», — говорится в сообщении.

Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Ранее Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о завладении резиденцией «Межигорье».

Адвокаты Виктора Януковича считают указанное решение суда незаконным и принятым под давлением со стороны действующей власти.

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