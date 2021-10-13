ОБСЕ рассматривает создание передовых патрульных баз на Донбассе

На Донбассе участились случаи препятствования деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ со стороны боевиков. В этой связи рассматривается возможность создания передовых патрульных баз ОБСЕ.



Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по итогам заседания ТКГ в среду.



Как отмечается, глава Миссии посол Халит Чевик сообщил, что участились случаи ограничения свободы передвижения наблюдателей, попытки радиоподавления каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ и проч.



Вопрос препятствования деятельности СММ был рассмотрен в рамках Постоянного совета ОБСЕ в Вене. В частности, там вновь обсудили инициативу по созданию передовых патрульных баз СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях, что предусмотрено бюджетом ОБСЕ еще с 2017 года.



«Это будет способствовать усилению мониторинга со стороны СММ, в том числе — в непосредственной близости от неконтролируемых участков российско-украинской границы. Актуальность создания передовых патрульных баз растет в ситуации, когда российская сторона заблокировала продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"», — подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.



В то же время, по данным СММ ОБСЕ за прошлый двухнедельный период количество нарушений режима прекращения огня снизилось на 13%.