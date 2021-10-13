На Донетчине — второй случай смерти ребенка от COVID-19

В Донецкой области зафиксирован второй случай смерти ребенка вследствие коронавирусной болезни. Об этом сообщил на брифинге замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



Он рассказал, что стационарное лечение в медучреждениях области проходят 2106 больных COVID-19 и 345 человек с подозрением на коронавирус.



«Болеют и медицинские работники, и дети. В области зарегистрирован второй случай смерти ребенка от COVID-19», — сказал Педенко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины ковид диагностирован у 110 589 человек. Из них 96 367 человек выздоровели, а 2 807 умерли.