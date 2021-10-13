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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 октября

13 октября 2021, 22:26

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области обнаружили 916 случаев коронавируса, умерли 19 человек. С начала пандемии на подконтрольной территории зафиксировано 110 589 заболевших, из которых 96 367 человек выздоровели, 2807 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 1 005 случаев коронавируса, 97 человек умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 73 319 заболевших: 56475 пациентов выздоровели, 5 578 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области зарегистрировали 729 новых случаев COVID-19 и 31 летальный случай. Всего заболели 39 263 человека: 29 937 пациентов выздоровели, 1247 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 411 случаев заражения, 48 заболевших ранее умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 15 400 заболевших: 11 261 пациент выздоровел, а 1 708 — скончались.

Политика

Украина предложила на переговорах Трехсторонней контактной группы увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ «Станица Луганская». Однако российская сторона отказалась открывать этот пункт пропуска, как и остальные КПВВ.

Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы заводит политический диалог в тупик в связи с отказом вести переговоры с группировками «ДНР/ЛНР».

Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины с учетом совпадения подходов по «особому статусу» Донбасса.

Определенности относительно проведения встречи в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел до сих пор нет. Украинская сторона ждет сигнала из Москвы о готовности к такой встрече.

Боевые действия

На Донбассе участились случаи препятствования деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ со стороны боевиков. В связи с этим рассматривается возможность создания передовых патрульных баз ОБСЕ.

Общество

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России в Украину через компании с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ощадбанк с 1 января 2022 года прекращает дальнейшее автоматическое продление действия просроченных карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новые карты нужно будет забрать лично в отделениях банка в согласованное время.

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