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ООС: Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

14 октября 2021, 08:29

ООС: Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

В среду, 13 октября, боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские позиции обстреляли вблизи Шумов, Попасной, Катериновки, Марьинки, Причепиловки, Водяного, Новотошковского, Новоалександровки, Новотроицкого. Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — отметили в штабе.

Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его доставили в больницу, состояние его здоровья — удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Группировка «ДНР» заявила, что за минувшие сутки были обстреляны ее позиции на окраине Донецка (поселок шахты «Трудовская») и вблизи поселка Ленинское.

Группировка «ЛНР» сообщила, что 13 октября ее позиции возле Золотого-5 попали под обстрел. Как утверждается, в результате обстрела из стрелкового оружия в поселке Золотое-5 повреждено остекление школы №4.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 12 октября 2021-го зафиксировала не менее 63 850 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

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