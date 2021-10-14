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В ОБСЕ рассказали о ранении двух мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения на Донетчине

14 октября 2021, 08:53

В ОБСЕ рассказали о ранении двух мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения на Донетчине

Специльная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила информацию о ранении двух гражданских лиц в неподконтрольном украинской власти Донецке и поселке Комар на подконтрольной части Донетчины. Об этом говорится в отчете миссии от 13 октября.

Оба случая произошли из-за детонации взрывоопасных предметов.

В СММ сообщили, что 12 сентября в Куйбышевском районе Донецка был ранен мужчина (80–89 лет). Он рассказал наблюдателям, что вместе с женой они находились возле усадьбы их друга в северной части Админпоселка, где мужчина собирал сухую траву, чтобы сжечь ее. После того, как он поджег траву, произошел взрыв. Мужчина получил осколочные ранения верхней части правой ноги. В больнице Донецка команде СММ сообщили, что раненый поступил к ним 30 сентября.

Кроме того, наблюдатели уточняли сообщения о том, что 26 сентября в поселке Комар на подконтрольной правительству территории был ранен еще один мужчина (40–49 лет).

Он рассказал миссии, что вечером 26 сентября перебирал металлолом в гараже своего дома. Когда он подключил проводку к небольшому устройству, которое он нашел ранее, произошел взрыв. Жена пострадавшего при этом была в гараже. По ее словам, она внезапно услышала взрыв и увидела, что муж ранен.

Медперсонал больницы в Великой Новоселке сообщил СММ, что 26 сентября к ним доставили мужчину (40–49 лет) с ранениями лица и глаз, при этом на левой руке у него не было трех пальцев. Все эти ранения соответствовали последствиям срабатывания взрывоопасного предмета.

Представительница местного отдела полиции сообщила наблюдателям, что этим устройством, как установили правоохранители, был электрический детонатор мины или неразорвавшегося боеприпаса, который взорвался, когда пострадавший подключил к нему проводку.

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