«ЛНР» сообщила о 190 новых случаев ковида и 36 умерших за сутки

За минувшие сутки, 13 октября, в отдельных районах Луганской области выявили 190 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 231 человек выздоровели, а 36 — умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там подтвердили 15 590 заболевших COVID-19. Из них 11 492 пациента выздоровели, а 1 744 человека скончались.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

С 13 октября «ЛНР» ужесточила карантинные ограничения. В частности, запрещены массовые мероприятия, должны быть закрыты клубы, спортзалы, учреждения культуры, а школьники отправлены на каникулы. Кафе и рестораны могут работать только на вынос.