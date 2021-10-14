«ЛНР» сообщила о 190 новых случаях ковида и 36 умерших за сутки

За минувшие сутки, 13 октября, в отдельных районах Луганской области выявили 190 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 231 человек выздоровели, а 36 — умерли.
Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».
За все время пандемии там подтвердили 15 590 заболевших COVID-19. Из них 11 492 пациента выздоровели, а 1 744 человека скончались.
У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.
С 13 октября «ЛНР» ужесточила карантинные ограничения. В частности, запрещены массовые мероприятия, должны быть закрыты клубы, спортзалы, учреждения культуры, а школьники отправлены на каникулы. Кафе и рестораны могут работать только на вынос.
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