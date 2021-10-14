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В Украине сделали 14 миллионов прививок от коронавируса

14 октября 2021, 09:35

В Украине сделали 14 миллионов прививок от коронавируса

За время вакцинальной кампании в Украине сделали более 14 миллионов прививок от коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки, 13 октября, вакцинировались 164 387 человек. Первую дозу получили 85 922 человека, а вторую дозу — 78 465 человек.

С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили первую дозу — 7 774 484 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 6 349 739 человек. Всего сделано 14 124 223 прививки.

По данным МОЗ, 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

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