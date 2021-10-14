Развертывание на территории Украины военно-тренировочной миссии Евросоюза будет способствовать эскалации на Донбассе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает российский ТАСС.



«Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развертыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, в прямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе», — сказала Захарова.



Она добавила, что Россия призывает ЕС отказаться от этого «необдуманного шага».



Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что военно-тренировочная миссия ЕС появится в стране до конца текущего года. Он уточнил, что в миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По его словам, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.



Президент Украины Владимир Зеленский поддержал создание военной миссии ЕС в стране.