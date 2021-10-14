Зеленский подписал указ о выплате денежного обеспечения и премий военным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выплатить в полном объеме положенное денежное обеспечение военным и одноразовую премию ко Дню защитников и защитниц Украины.



Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Также документом предусмотрено, что правительство должно внести до 31 декабря на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военных.



Кроме того, Кабмин должен ежеквартально информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших и совместно с областными администрациями и Киевской горадминистрацией создать до конца 2023 года в каждой области региональные центры медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

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