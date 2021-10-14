«ДНР»: За сутки выявили 708 заболевших коронавирусом, 91 человек умер

За прошедшие сутки, 13 октября, в отдельных районах Донецкой области выявили 788 случаев коронавируса. Кроме того, 547 человек выздоровели, а 91 — умерли.
Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».
Продолжают болеть 11 416 пациентов.
За все время исследований там подтверждают 74 107 заболевших ковидом. Из них 57 022 пациента выздоровели, а 5 669 человек умерли.
Кроме того, за сутки выявили 367 заболевших пневмониями. Из них госпитализировано 139 человек. Всего на лечении находится 3 870 пациентов с пневмониями, из них 1 417 на кислородной поддержке (+113 за сутки).
У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.
Ранее «Минздрав ДНР» охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом «как крайне напряженную».
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