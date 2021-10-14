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«Л-ДНР» отсрочили повышение цен на растаможку автомобилей после волны возмущения

14 октября 2021, 13:24

«Л-ДНР» отсрочили повышение цен на растаможку автомобилей после волны возмущения

Группировки «ДНР» и «ЛНР» отсрочили повышение цен на растаможку автомобилей на подконтрольной ей территории до 30 ноября 2021 года включительно.

Такое решение 13 октября принял «Единый экономический совет», который внес изменения в «общий таможенный тариф».

30 сентября были повышены ставки ввозной таможенной пошлины, в частности, на машины старше семи лет — с 300 до 600 евро за литр.

Многих автоперегонщиков новость о повышении тарифов застала врасплох, когда они уже были в пути или прибыли на «таможню». Свои возмущения люди высказывали в соцсетях, а также непосредственно на «таможне».

По факту цены на оформление автомобилей, на «таможнях» самопровозглашенных республик, практически сравнялись с украинскими, что возмутило людей. Машины, растаможенные и зарегистрированные в «Л-ДНР», не могут передвигаться нигде, кроме ОРДЛО и России, продать их также вне этих территорий нельзя.

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