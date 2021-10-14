Зеленский созывает СНБО на 15 октября

Президент Украины Владимир Зеленский собирает в пятницу Совет национальной безопасности и обороны. Анонс заседания размещен на Facebook-странице СНБО.



«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 в 16:00 в городе Киев заседание СНБО Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.



По итогам предыдущего заседания 5 октября секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал темы следующего заседания. По его словам, будут обсуждаться вопросы контрабанды и использования недр.

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