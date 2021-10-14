На Донетчине и Луганщине ковидом заболели еще 1609 человек, 67 — умерли

В Донецкой и Луганской областях за среду, 13 октября, выявили 1 609 новых случаев заражения коронавирусом.



По данным Луганской облгосадминистрации, в области за сутки заболели 709 человек.



Больше всего инфицированных выявили в Северодонецке — 127, Попасной — 123, Лисичанске — 96, Рубежном — 77, Старобельске — 63, Кременной — 57, Сватово — 50, также заболели жители Новопскова — 30, Новоайдара — 25, Беловодска — 15, Мелового — 14, Марковки — 10, Станицы Луганской — восемь, Белокуракино — семь, Троицка — шесть и один житель временно неподконтрольного украинской власти Алчевска.



За сутки от осложнений умерли еще 29 больных возрастом от 41 до 85 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 39 972 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 30 019 человек (в том числе 82 — за прошлые сутки), умерли — 1 276.



В Донецкой области, согласно информации министерства здравоохранения, за сутки выявили 900 новых случаев ковида. При этом выздоровели 345 человек, а 38 — умерли.



Всего на Донетчине за период пандемии коронавирусом заразились 111 489 человек. Из них 96 712 пациентов выздоровели, а 2 845 — умерли.

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