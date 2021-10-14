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СБУ допросила задержанного вблизи Золотого боевика «ЛНР»

14 октября 2021, 15:34

СБУ допросила задержанного вблизи Золотого боевика «ЛНР»

Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса задержанного накануне боевика «ЛНР», который, по данным украинской спецслужбы, под прикрытием осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

Как отмечают в СБУ, мужчина был вооружен огнестрельным оружием.

«Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями», — пояснили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина является участником одного из подразделений «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР».

Задержанный — выходец из Алчевска, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В 2014 году он вступил в ряды незаконнного вооруженного формирования «Брянка СССР». Впоследствии «служил» в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

«Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Напомним, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено», — отметили в СБУ.

Боевику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

 
13 октября оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала боевика группировки «ЛНР». Как сообщили в украинской делегации в ТКГ, группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ в районе Золотого.

В «ЛНР» же утверждают, что украинские военные «применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен».

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