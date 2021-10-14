Российской певице Пелагее запрещен въезд в Украину

Российской певице Пелагее (полное имя Телегина Пелагея Сергеевна) запретили въезд в Украину. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает «Телеграф».



Артистка неоднократно незаконно посещала оккупированный Крым.



В частности, этим летом в Крыму прошел фестиваль КВН «Летний кубок чемпионов 2021». Ведущим, как обычно, стал Александр Масляков. В состав жюри вошли российский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст, российский ведущий Валдис Пельш, белорусский комик Вадим Галыгин и российская певица Пелагея.



«По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П.С.», — говорится в сообщении СБУ.



При этом ни Маслякову, ни Эрнсту, ни Пельшу, ни Галыгину въезд в Украину пока не запрещали.

Читайте также: Киркорову запретили въезд в Украину