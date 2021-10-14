В Северодонецке состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины

Военный парад в Северодонецке. Фото: Луганская ОГА

В Северодонецке прошел первый военный парад, посвященный Дню защитников и защитниц Украины, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Присутствующих поздравил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай, он вручил военным знаки почета «Защитнику Луганщины», почетные грамоты и благодарственные письма ОГА. Также с речью к собравшимся обратился командир ОТГ «Север» полковник Дмитрий Красильников.



Парад открыла 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс», подразделениями которой были возвращены под полный контроль украинской власти Новоалександровка и Катериновка.



По Гвардейскому проспекту промаршировали другие подразделения из состава операции Объединенных сил, ветераны Антитеррористической операции, участники добровольческих батальонов.

Во время парада была продемонстрирована техника Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, зрители увидели бронированные автомобили «Новатор» с противотанковыми ракетными комплексами «Стугна-П», бронетранспортеры БТР-80, БТР-70, бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, боевой бронированный автомобиль КрАЗ Кугуар, специальный бронированный автомобиль «Варта», а также подразделение, предназначенное для быстрого вывода раненых из зоны поражения — санитарные машины Toyota Land Cruiser, легковой бронеавтомобиль Богдан-2351 и другую технику.

После парада желающие могли посетить выставку военной техники у Ледового дворца спорта в Северодонецке.