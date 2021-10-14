Зеленский встретился с послами G7, поговорили и о Донбассе

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран «Большой семерки» (G7).



«Во время рабочей поездки в Запорожье провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран "Большой семерки". Обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины», — сообщил Зеленский в Twitter.

Напомним, по информации СМИ, лидеры стран Нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, Украины, России и Франции.