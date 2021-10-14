Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе. Фоторепортаж

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции ВСУ. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Зеленский заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на данном участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Он также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы.

Президент вручил украинским защитникам подарки и поблагодарил за службу: «Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!».