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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 октября

14 октября 2021, 23:03

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 900 новых случаев ковида, 38 человек умерли. С начала пандемии коронавирусом заразились 111 489 человек: 96 712 пациентов выздоровели, а 2 845 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 788 случаев коронавируса, 91 человек умер. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 74 107 заболевших: 57 022 пациента выздоровели, а 5 669 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области заболели еще 709 человек, 29 человек умерли. Всего ковид подтвердили у 39 972 человек: 30 019 человек выздоровели, умерли — 1 276.

В отдельных районах Луганской области выявили 190 случаев заражения, 36 человек умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 15 590 заболевших: 11 492 пациента выздоровели, а 1 744 — скончались.

Политика

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе. Глава государства пообщался с военнослужащими, осмотрел условия несения службы, а также вручил украинским защитникам подарки.

Лидеры стран Нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, Украины, России и Франции, выяснил «Коммерсант».

Для восстановления переговоров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) необходимо обеспечить выполнение предыдущих решений, принятых в этом формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД РФ недоволен намерениями Евросоюза развернуть в Украине военно-тренировочную миссию, обосновывая это тем, что такое решение якобы будет способствовать эскалации на Донбассе.

Общество

Группировки «ДНР» и «ЛНР» отсрочили повышение цен на растаможку автомобилей на подконтрольных им территориях до 30 ноября 2021 года включительно.

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей доставлен очередной гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

В оккупированные Донецк и Луганск прибыл «гуманитарный конвой из России», второй с начала этого года.

Средства пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не смогли получить новые карты Ощадбанка вместо просроченных, будут оставаться на их счетах до получения новых карт. Ощадбанк в последний раз продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц.

Группировка «ДНР» начала установку памятника боевику Арсену Павлову («Мотороле») в оккупированном Донецке. Монумент расположат на площади недалеко от оккупационной администрации Киевского района города, названной именем боевика.

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