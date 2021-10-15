В Украине зафиксировали более 60 тысяч смертей от коронавируса

За четверг, 14 октября, в Украине выявили 13 627 новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 267 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 4 591 пациент, а 202 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 610 899 человек. Из них выздоровели 2 316 582 пациента, а умерли 60 137 человек.



Кроме того, вчера сделали 34 897 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы после второй дозы — 15 194 человека.



С начала прививочной кампании в Украине всего привито 7 794 189 человек, из них получили первую дозу — 7 794 187 человек, а полностью иммунизированы — 6 364 933 человека. Всего сделано 14 159 120 прививок.