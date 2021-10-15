ООС: Боевики три раза нарушили режим тишины

За четверг, 14 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Пивденного боевики обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов, у Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе Катериновки НВФ применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также станковые противотанковые гранатометы.



Потерь среди украинских военных нет.



Силы ООС открывали ответный огонь на обстрелы боевиков, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, отметили в штабе.



В пятницу, по состоянию на 7 утра, на Донбассе сохранялась тишина.



В группировке «ЛНР» сообщили об обстреле 14 октября ее позиций в районе поселка Молодежное.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 13 октября 2021-го зафиксировала не менее 64 175 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.