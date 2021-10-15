«ЛНР» заявила о 358 новых случаях ковида за сутки и 32 умерших

За прошлые сутки, 14 октября, в отдельных районах Луганской области выявили 358 новых больных коронавирусом. Кроме того, 150 человек выздоровели, а 32 — умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там подтвердили 15 948 случаев заражения COVID-19. Из них 11 642 пациента выздоровели, а 1 776 человек скончались.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

С 13 октября «ЛНР» ужесточила карантинные ограничения. В частности, запрещены массовые мероприятия, должны быть закрыты клубы, спортзалы, учреждения культуры, а школьники отправлены на каникулы. Кафе и рестораны могут работать только на вынос.