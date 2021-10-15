«ДНР» заявила о 633 заболевших и 97 умерших от ковида за сутки

За прошлые сутки, 14 октября, в отдельных районах Донецкой области выявили 633 случая заражения коронавирусом. Кроме того 605 человек выздоровели, а 97 — умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 74 740 заболевших COVID-19. Из них 57 627 пациента выздоровели, а 5 766 человек умерли.



Продолжают болеть 11 347 человек.



Кроме того, за сутки выявили 399 случаев пневмоний, из которых госпитализировано 210 пациентов. Всего на лечении находится 3 829 пациентов с пневмониями, из них 1448 на кислородной поддержке (+148 за сутки).

«Минздрав ДНР» охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом «как крайне напряженную».



«ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября. Также анонсируется ужесточение антиковидных мер.