Россия будет автоматически давать гражданство детям, рожденным в смешанных браках

Российское гражданство будут автоматически получать дети от смешанных браков, независимо от места рождения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что это «следующий на очереди шаг», который хотят реализовать в России.



«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — сказал Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников.



По его словам, соответствующую инициативу собираются реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников.